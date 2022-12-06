Samuel Eto'o tekme videosu izle! Maç sonu YouTuber Said Mamouni saldırdı! Suratına tekme atıp yere yığdı

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan Brezilya - Güney Kore karşılaşmasını takip eden Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, maçtan sonra stat çıkışında kendisini görüntüleyen Cezayirli YouTuber Said Mamouni'ye saldırdı.

ETO'O'DAN CANLI YAYINDA SKANDAL ANLAR

Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Fransız La Opinion, Resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun şok etkisi yaratan Youtuber'a saldırdığı anların görüntülerini paylaştı.

ETO'O'DAN ŞOK ETKİSİ YARATAN TEKME

Efsane futbol figürü Samuel Eto'o, Brezilya - Güney Kore maçından sonra stadyumun çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektirirken bir anda çılgına döndü. Yanına gelen Cezayirli YouTuber Said Mamouni ile diyaloğa giren Eto'o, sinirlerine hakim olamadı. YouTuber'ın üzerine yürüyen Eto'o, yere düşürdüğü kamerasını almaya çalışan Mamouni'nin yüzüne tekme attı. Sert tekmenin ardından Mamouni yere yığılırken Eto'o bölgeden uzaklaştırıldı.

YOUTUBER SON HALİNİ PAYLAŞTI

Samuel Eto'o'nun Cezayirli Youtuber'a neden saldırdığı henüz netlik kazanmazken Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Samuel Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Eto'o'nun saldırına maruz kalan Said Mamouni ise YouTube kanalından yaptığı açıklamada yüzünün son halini ve kırılan kamerasını gösterdi.