Hazırlık maçında Trabzonspor ile karşılaşan Samsunspor, 54. dakikada Enes İslam İlkin'in attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Samsunspor 1-1 Trabzonspor | GOL İZLE
29.08.2020 19:50
- Samsunspor 2-1 Trabzonspor | GOL İZLE
- Samsunspor 1-1 Trabzonspor | GOL İZLE
- Samsunspor 0-1 Trabzonspor | GOL İZLE
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