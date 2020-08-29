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Samsunspor 1-1 Trabzonspor | GOL İZLE

Samsunspor 1-1 Trabzonspor | GOL İZLE
29.08.2020 19:50

Hazırlık maçında Trabzonspor ile karşılaşan Samsunspor, 54. dakikada Enes İslam İlkin'in attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.


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