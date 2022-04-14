Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid-Manchester City maçında saha karıştı! Olaylar tünelde devam etti: Tükürük kavgası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Manchester City takımları, yarı finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş maçında Liverpool, deplasmanda 3-1 yendiği Portekiz'in Benfica takımını Anfield Road Stadı'nda ağırladı.

Liverpool'un iki farklı üstünlüğü yakaladığı karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. İngiliz ekibinin gollerini 21. dakikada İbrahima Konate, 55 ve 65. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada Goncalo Matias Ramos, 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 81. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

Turnuvada son 4 takım arasına kalan Liverpool, yarı finalde İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti.

MADRİD'DE GOL SESİ ÇIKMADI

Geçen yılın finalisti Manchester City ise 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu.

İki takımın da golsüz eşitliği bozamadığı karşılaşmada Guardiola'nın öğrencileri, yarı final biletini aldı.

Manchester City, yarı finalde bir başka İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. Yarı final maçları, 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Öte yandan Atletico Madrid-Manchester City karşılaşmasının son dakikalarında Atletico Madridli Felipe'nin rakibi Foden'le girdiği ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. İki takım arasındaki kavga büyük güçlükle yatıştırıldı. Alman hakem Daniel Siebert, Ake ve Savic'e sarı kart gösterirken Felipe'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

90. DAKİKADA FİTİL ATEŞLENDİ

Atletico'dan Savic, Phil Foden'ın sakatlık geçirmesinin ardından yanına giderek rakibini saha dışına doğru kaldırması büyük gerginliğe neden oldu.

BOĞAZINA SARILDI, SAÇINI ÇEKTİ

Olaylarda Reinildo'nun Sterling'in boğazına sarıldığı görülürken Savic'in de rakibi Greaslih'in saçını çekmesi ekranlara yansıdı.

SIMONE'DEN ALKIŞLI PROTESTO

Son anlarda Manchester Cityli oyuncuların yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından Diego Simeone, alkışlarla durumu protesto ederken Wanda Metropolitano tribünleri de hocalarının hareketine uydu.

KENDİ OYUNCUSUYLA TARIŞTI

Simeone, son anlarda kendi oyuncusu Savic ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan deneyimli teknik adam, saha içerisine kadar girince sarı kartla cezalandırıldı.

TÜNELDE OLAYLAR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından da gerginlik devam ederken tünelde yine arbede yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Grealish'in soyunma odasına gittiği esnada Savic, İngiliz oyuncunun peşinden gelerek olay çıkardı. Duruma polis müdahale etti.

RAKİPLERİNE TÜKÜRDÜ

Atletico Madrid oyuncusu Vrsaljko'nun, tünelde çıkan arbedede Manchester City oyuncularının üzerine tükürdüğüne dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

GUARDIOLA: SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

Maç sonu açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, "Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok." dedi.

SIMEONE: TARAFTARI ALKIŞLADIM

Atletico Madrid'in teknik direktörü Simeone ise "Alkışladım çünkü taraftarın büyük desteği vardı. Onlar takımı alkışlıyordu, ben de taraftarı alkışladım. Zaman geçirenlerle alakalı ise söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.