Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'un tarihi yerlerinde sergilendi!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile İtalya Serie A ekibi Inter'in 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali öncesi turnuvanın kupası İstanbul'un tarihi mekanlarına götürüldü. GoTurkiye'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle kupanın sergilenmesi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

GoTurkiye'nin sosyal medya üzerinden yaptığı Şampiyonlar Ligi temalı paylaşımda; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Galatasaray forması giyen Juan Mata, Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Melbourne forması giyen Luis Nani, Fenerbahçeli oyuncu Michy Batshuayi ve eski Beşiktaşlı oyuncu Mario Gomez de yer aldı.

"İSTANBUL 2'NCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Daha önce 2004-2005 sezonunda yine bir İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İtalya Serie A ekibi Milan arasında oynanan final karşılaşmasına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020-2021 sezonunda 2'nci kez bu turnuvaya ev sahipliği yapacaktı fakat yaşanan koronavirüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı ve UEFA tarafından Portekiz ev sahipliğinde oynanmasına karar verildi. Bu yıl İstanbul'da 2'ncisi düzenlenecek olan turnuvanın finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.