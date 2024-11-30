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Samet Aybaba'dan olay
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Samet Aybaba'dan olay "komisyon" iddiası

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 13:46

Peş peşe istifaların yaşandığı Beşiktaş'ta krizler bitmiyor. Futbol takımları genel koordinatörü görevinden ayrılan Samet Aybaba kulüp içinde yaşananlara ilişkin olay iddialarda bulundu. Aybaba, ''Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama nasıl komisyon veriyorsunuz?' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. ‘Bu ne demek?’ dedim ya! Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var.'' dedi.

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