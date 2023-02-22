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Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik

Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik
22.02.2023 23:18

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Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında bu akşam oynanan hazırlık maçının ilk yarısında Sakaryaspor tribününde gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle arbede kısa süre sonra sonlandı. Kocaelispor - Sakaryaspor maçının ilk yarısında Sakaryaspor tribününde gerginlik yaşandı. Tribünde 2 taraftarın tartışmayla başlayan olay, bir süre sonra arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri tribüne giderek müdahalede bulundu. Bu kez taraftarlar ile çevik kuvvet arasında tartışma yaşandı. Birkaç kişi polis ekipleri tarafından tribünden alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kısa süren gerginlik daha sonra normale döndü.

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