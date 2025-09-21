PODCAST CANLI YAYIN

Sadettin Saran: İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak

Fenerbahçe Başkanı Adayı Sadettin Saran, “İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi devam ederken; başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün Fenerbahçe için bayram olduğunu ifade eden Saran, "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Ne Ali bey için ne benim için bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılım çık olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle