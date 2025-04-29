Rıza Çalımbay: ''Galatasaray'dan mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor!"

Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:59:46

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynayacakları zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray deplasmanından puanla dönebilmek için Antalyaspor maçındaki performanslarının çok üzerine çıkmaları gerektiğini vurguladı.

"Antalyaspor Maçında İyi Bir Oyun Ortaya Koyduk"

Sivasspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Maç hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalımbay, geçen hafta 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçına ilişkin, "Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun sergiledik. Gol yemeden aldığımız bu galibiyet bizi mutlu etti" dedi.

"Galatasaray'a Karşı Oynamak Çok Zor"

Galatasaray maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, şunları söyledi:

"Orada oynamak gerçekten çok zor. Müthiş bir taraftar desteği olacak. Şampiyonluğa giden bir takıma karşı oynayacağız ve ligin sonuna da çok az kaldı. 3 ihtimalli bir maç bizi bekliyor. Bizim Galatasaray'dan puan alabilmemiz için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Antalyaspor maçında oynadığımız oyunun en az 2-3 kat üstüne çıkmalıyız."

"Final Maçlarına Çıkıyoruz"

Sivasspor'un sezon sonuna kadar her maçının final niteliğinde olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hep kritik maçlara çıktık. Bu hafta da Bodrum FK ile çok önemli bir maça çıkacağız. Galatasaray maçına en ufak sakatlığı olan oyuncuyu bile götürmeyeceğiz. Şu anda ciddi bir sakatımız bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"Bodrum FK Maçında Taraftar Desteği Şart"

Ligde küme düşme hattında yer alan üç takımın da 34 puanda olduğunu hatırlatan Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanmak. Kendi işimize odaklanacağız. Rakiplerimiz de stresli günler yaşıyor, biz de aynı durumdayız. Ancak ne olursa olsun kazanmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Özellikle Bodrum FK maçında taraftarın desteği bizim için hayati önem taşıyor. Tüm Sivaslılardan o maça gelip bizi desteklemelerini istiyoruz. Geçmişte Avrupa kupalarına gittiğimiz günlerdeki gibi birlik olursak, bu zorlu süreci birlikte atlatabiliriz."