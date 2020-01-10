Haberler Video Radamel Falcao gollerine devam ediyor! Galatasaray'lı ünlü golcü Altayspor ağlarını da boş geçmedi
Radamel Falcao gollerine devam ediyor! Galatasaray'lı ünlü golcü Altayspor ağlarını da boş geçmedi

Radamel Falcao gollerine devam ediyor! Galatasaray'lı ünlü golcü Altayspor ağlarını da boş geçmedi

10.01.2020 17:43

Süper Lig'de ligin 2. yarısı öncesi eksiklerini görmek isteyen Galatasaray Altayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın ünlü golcüsü ligin ilk yarısının son maçında Antalyaspor ağlarına bıraktığı 2 gol sonrası oynanan bu maçta da ağları sarsmayı başardı. Falcao karşılaşmanın 9. dakikasında kazanılan penaltı sonrası topun başına geçip kaleciyi ters köşeye yatırıp topu ağlarla buluşturdu. İşte Falcao'nun Altayspor ağlarını sallayan şık penaltı golü...


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