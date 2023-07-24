Pendikspor 2-0 Manisa FK | Hazırlık maçı özet izle

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig takımlarından Pendikspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde kamp yaptığı otelde 1'inci Lig takımlarından Manisa FK ile karşılaştı. Pendikspor, Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.