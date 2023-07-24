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Pendikspor 2-0 Manisa FK | Hazırlık maçı özet izle

Pendikspor 2-0 Manisa FK | Hazırlık maçı özet izle
24.07.2023 22:19

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Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig takımlarından Pendikspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde kamp yaptığı otelde 1'inci Lig takımlarından Manisa FK ile karşılaştı. Pendikspor, Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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Bolu'da kamp çalışmaları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 yendi.

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig takımlarından Pendikspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde kamp yaptığı otelde 1'inci Lig takımlarından Manisa FK ile karşılaştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, takımların yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı izledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü saha kenarından oyuncularını sık sık uyardı. Pendikspor, Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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