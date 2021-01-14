Alanyaspor 4-1 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İşte maç özeti...

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada sağdan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oltan kale önündeki karambolden yararlanarak topu ağlara gönderdi: 0-1.



14'üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza alanı içinde rakibinden kapan Siopis, ortadaki Babacar'a aktardı. Babacar'ın şutu ağlarla buluştu. Öncesinde faul şüphesiyle VAR'a giden hakem Ramazan Keleş, Siopis'in önce topa müdahale ettiği gerekçesiyle golü verdi: 1-1.



23'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içindeki Berkan'ın savunmadan sıyrılarak vuruşunda top direkten geri döndü.



24'üncü dakikada Alanyaspor, sağ köşeden Bakasetas ile korner kullandı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.



53'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tayfur topla buluştu. Tayfur'un savunma arkasından sıyrılarak kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.



57'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tayfur ceza sahası dışından topu sağdaki Fatih'e verdi. Fatih, topu savunma arkasında sızan Babacar'a aktardı. Babacar kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-1.



67'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tzavellas topla buluşurken topu arkasındaki Berkan'a verdi. Berkan'ın kaleye sert şutu kalecide kaldı.



77'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza sahası yayında topla buluştu. Savunmayı geçen Davidson'un şutu üst direğe çarparak girdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt uyarısının ardından golü iptal eden hakem Keleş, VAR'ın uyarısıyla golü verdi: 4-1.



90+2'nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına sızan Oltan topla buluştu. Oltan'ın vuruşu ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.



Karşılaşma Alanyaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.