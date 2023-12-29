ÖZEL I Takımlar Türkiye'ye dönüyor! Ali Koç ve Dursun Özbek, toplantı yapılan otelden ayrıldı

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantı devam ediyor. Yaşanan krizle ilgili olarak TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama geldi. Öte yandan sadece Editörümüz Görkem Ağgündüz'e konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başka açıklama olmayacağını dile getirdi.