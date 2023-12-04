ÖZEL | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan flaş Fred açıklaması
Fenerbahçe’nin evinde Sivasspor’u 4-1 yendiği karşılaşmadan sonra İsmail Kartal basın toplantısında soruları yanıtladı. takvim.com.tr’den Osman Cengiz “Fenerbahçe, Fred’in sahada olduğu 15 resmi karşılaşmayı da kazandı. Sakatlıktan döndü ve bugün de iyi bir oyun oynadı. Fred, Fenerbahçe için kilit oyuncu veya kilit oyunculardan birisi diyebilir misiniz?” sorusunu yöneltti. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın cevabı...