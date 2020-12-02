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Özbekistan'da hakeme uçan tekme! Saha bir anda karıştı...

Özbekistan'da hakeme uçan tekme! Saha bir anda karıştı...
02.12.2020 20:07
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Emre Aşık'ı öldürmek için...

Özbekistan'da sahalarda ender yaşanan olaylardan biri gerçekleşti. Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme linç girişiminde bulundu. O anlar kameralara yansıdı...


Özbekistan'da sahalarda ender yaşanan olaylardan biri gerçekleşti. Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme linç girişiminde bulundu. O anlar kameralara yansıdı...

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