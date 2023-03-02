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OmuzOmuza yardım programında deprem bölgesi için şu ana kadar 841,2 milyon TL bağış toplandı

OmuzOmuza yardım programında deprem bölgesi için şu ana kadar 841,2 milyon TL bağış toplandı
02.03.2023 01:24 - Son Güncelleme: 02.03.2023 01:26

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketleri 11 ilçede binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken çok sayıda binada da ağır yıkımlara yaşandı. Türkiye'yi derinden etkileyen olaya ilişkin "Türkiye Tek Yürek" kampanyasının ardından yaraların sarılması için spor camiası da "Omuz Omuza" kampanyasıyla bir araya geldi. Destek programı çok sayıda ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı. Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bir araya geldiği bu tarihi yayında 841,2 milyon TL bağış toplandı..

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