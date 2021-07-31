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Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'a Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu: Tarihi yeniden ayağa kaldırdın

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'a Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu: Tarihi yeniden ayağa kaldırdın
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu. Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu. Maç sonrası konuşan Gazoz, "Çok mutluyum öncelikle 2016'da Tokyo'da altın alacağım demiştim. Bu sözü tuttuğum için mutluyum." dedi. Başkan Erdoğan, okçulukta ilk altın madalyayı kazanan Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, "Tarihi yeniden ayağa kaldırdın" dedi.


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