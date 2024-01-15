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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 22:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 22:55

Okan Buruk'tan VAR’a tepki!

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi. Buruk, "Saha içerisinde oyuncularımın çok rahat olmadığını gördüm. Önmli olan buradan 3 puanla ayrılmak. Rakibimizin de güçlü bir stratejisi vardı. Özellikle ilk yarı uzun topları tercih ettileri. 1-0'ı bulduk. 2-0'ı bulduk. Ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olursa olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez herhalde. Bir faul olduğunu düşünmüyorum. Bu pozisyon faulse herhalde her maç 500 tane faul olur. Burada faul varsa ve VAR'dan dönmüyorsa VAR'ı sorgulamak gerekiyor. Yıllardır hakemlerimizi eğitmek için dünya kadar paralar ödüyoruz. Burada bir gelişim göremiyoruz. Aynısı penaltı olsa penaltı verecek mi mesela? Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bunları yaşamak istemiyoruz. Aleyhimize bir penaltı verildi. Buna itirazımız yok zaten. Bunları çok fazla yaşamaya başladık. Birçok takımdan da bunu duyuyoruz. Birçok takım mutsuz. Hakemlerimizin daha iyi olması gerekiyor. VAR'daki kadro arttırıldı, belli ki orada bir mutsuzluk var. Ofansif olarak çok kısıtlandık. Ziyech ve Bakambu'nun milli takıma gitmesi, Icardi'nin sakatlanması, Kerem'in cezalı olması... Bir türlü bireysel anlamda istediğimizi yapamadık. Üretemediğimizde ve kulübeden destek alamadığımızda zorlandık. Genç oyuncularımız oyuna girdiğinde etkili oldular. Maçı kazandık, mutluyuz. 3 puanın her türlüsü önemli. Nelsson oynadığı mevkinin hakkını veren bir futbolcu." Dedi.

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