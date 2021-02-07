Haberler Video Spor Videoları Nsakala'nın kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Konyaspor maçına ilişkin flaş kart yorumu

Nsakala'nın kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Konyaspor maçına ilişkin flaş kart yorumu

Nsakala'nın kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Konyaspor maçına ilişkin flaş kart yorumu
07.02.2021 20:54
Ana Sayfa 07:57
İşte adım adım FETÖ'nün '7...
Ana Sayfa 00:48
Toroğlu'ndan kırmızı kart...
Ana Sayfa 02:12
"Mezarlıktan ağlayan bebek...
Ana Sayfa 05:33
Kaftancıoğlu’na tecavüz...
Ana Sayfa 04:17
Milyoner'deki 'omurilik...
Ana Sayfa 04:28
F.Bahçe'nin G.Saray maçında...
Ana Sayfa 00:30
Derbi sonrası Abdurrahim...
Ana Sayfa 02:38
İzmir’de esnaftan...
Ana Sayfa 01:00
İbo Show konukları kimlerdir?...
Ana Sayfa 00:49
Perihan Savaş'ın varlığını...
Ana Sayfa 02:40
Tohma Köprüsü bugün hizmete...
Ana Sayfa 00:49
Alişan ve Buse Varol çiftinin...

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Maçın 21.dakikasında Beşiktaşlı Nsakala 2. sarı karttan kırmızı gördü. Pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Vermemesi ayıp olurdu. Çok netti." değerlendirmesini yaptı.


Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Maçın 21.dakikasında Beşiktaşlı Nsakala 2. sarı karttan kırmızı gördü. Pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Vermemesi ayıp olurdu. Çok netti." değerlendirmesini yaptı.
Spor Videoları