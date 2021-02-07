Nsakala'nın kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Konyaspor maçına ilişkin flaş kart yorumu

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Maçın 21.dakikasında Beşiktaşlı Nsakala 2. sarı karttan kırmızı gördü. Pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Vermemesi ayıp olurdu. Çok netti." değerlendirmesini yaptı.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Maçın 21.dakikasında Beşiktaşlı Nsakala 2. sarı karttan kırmızı gördü. Pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Vermemesi ayıp olurdu. Çok netti." değerlendirmesini yaptı.