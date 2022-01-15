Novak Djokovic'e ikinci şok! Vizesi bir kez daha iptal edildi

Novak Djokovic'in vizesi, Avustralya hükümeti tarafından ikinci kez iptal edildi. Sırp raketin kısa süre içerisinde ülkesine dönmesi bekleniyor. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaptığı resmi açıklamada yasal hakkını kullanarak Novak Djokovic'in vizesini iptal ettiğini duyurdu.

Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, açıklamasında; "Bu kararı alırken halkın düşüncelerine önem verirken İçişleri Bakanlığı, Sınır Kuvvetleri ve Djokovic'ten gelen belgeleri detaylı şekilde inceleyerek aldım." sözlerine yer verdi.

DJOKOVIC'İN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Pazartesi günü mahkeme kararıyla vizesi geri verilen Novak Djokovic'in Bakan Alex Hawke'nin yasal hakkını kullanıp vizeyi yeniden iptal etmesine itiraz edebilme hakkı bulunuyor. Avustralya Açık 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Djokovic'in itirazının haftasonu görüşülüp görüşülemeyeceği ise bilinmiyor.

3 YIL YASAK TEHLİKESİ

Vizesi iptal edilen Novak Djokovic'e 3 yıl Avustralya'ya giriş yasağı verilmesi de gündemde. Konuyla ilgili yasada "Vizesi ikinci kez iptal edilen kişilerin 'Avustralya'nın çıkarlarını etkileyen zorlayıcı koşullar olmadıkça' ülkeye girişleri 3 yıl yasaklanır." ifadeleri yer alıyor.