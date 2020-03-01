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Mustafa Yumlu'dan İdlib mesajı: Kefenimle oraya gitmeye hazırım

Mustafa Yumlu'dan İdlib mesajı: Kefenimle oraya gitmeye hazırım

01.03.2020 21:24

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Denizlispor'un futbolcusu Mustafa Yumlu, maç sonrası duygusal açıklamalarda bulundu. İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimiz için büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Yumlu, "Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Biz böyle bir milletiz. Biz böyle ülkemize milletimize sahip çıkıyoruz. Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek için can atıyorum." ifadelerini kullandı.


Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Denizlispor'da Mustafa Yumlu, maç sonrası duygusal açıklamalarda bulundu.

"BEN KEFENİMLE ORAYA GİTMEYE HAZIRIM"
İdlib'de Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimiz için büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Yumlu, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz" ifadelerini kullandı.

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