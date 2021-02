Mustafa Cengiz'den TFF'ye limit çağrısı

Son dakika habeleri: Devre arası transfer döneminde İrfan Can Kahveci'nin transferinde Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelen Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Alternatif gelirlerle ilgili yapılandırma için devlete teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Cengiz, "Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, eski maliye bakanımıza ve şimdiki maliye bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi. Öte yandan kulüplerin transfere ne kadar harcama yaptığını TFF'nin açıklaması gerektiğini belirten Cengiz, "Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ KARARTMAK BANA NASİP OLMASIN"

"Galatasaray'ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce özür dilerim taraftarımdan. Kendimi yok ederim demeyeyim ama kafama sıkar giderim. Ben bir kulum, her saat hata yapabilirim ama bana bir şeyi kasıtlı Galatasaray'ın aleyhine yapmam. Kimse bana ihanet ettiremez. Arkamdan çok hançerlendim ama Galatasaray söz konusuysa feda olsun."



"GALATASARAY'A HER ŞEY FEDA OLSUN"

"Galatasaray'a her şey feda olsun. Taraftarlarımız da öyle. Yağmur, çamur, kar... Maça gelecek para var, dönecek yok. Ben bu insanlara ihanet edemem. Yapamadığıma inandığım anda... Bu kapasite meselesi, yapamayabilirim"

"YALANLARDA BECERİKLİ DEĞİLİZ"

"Bazı kısım muhalefet bizi beceriksiz görüyor. Biz yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır."



"TFF LİMİTLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLASIN"

"Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim. TFF'ye sesleniyorum, limitlerdeki son durum açıklansın"





"TFF LİMİT AŞANLARA CEZA VERMEK ZORUNDA"

"TFF limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür."



"ERENCAN İÇİN ÇOK AYIP EDİYORLAR"

"Erencan için çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Transfermarkt mı oldun?"



"EMİN BAYRAM'I BOLUSPOR'A BEDAVA VERDİK"

"Emin Bayram'ı Boluspor'a bedava verdik. 1 kişi sordu mu Emin neden bedava Boluspor'a gitti? 400-500 bin euro'ya neden Erencan'ı sordunuz. O da bizim geleceğimiz. Çünkü oynamak istiyorlar. U16-17 kalktı, rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak"



"OMAR MAAŞINI ERTELEMEYE HAZIRDI"

"Bizim 17 yabancı futbolcumuz var. Omar'ı askıya aldık. Bize laf atıyorlar, 100 bin euroluk diyorlar. Nereden çıkarıyorsun, hangi mezata koydun, hangi köle pazarında satıyorsun. Omar hazırdı, maaşının 1 milyon eurosunu ertelerdik. Çocuk hazırdı buna. Nasıl biz Emre Akbaba sakatken tam maaş ödedik. Sevgili Muslera sakatken tam ödüyorduk, Omar'a da ödeyeceğiz. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. O hazır olduğu halde bile. Kendimizden utandık. Galatasaray'da, Türk kültüründen geleneğinde bu yok"





"BEŞİKTAŞ'IN LİMİT AÇIKLAMASINA KATILIYORUM"

"Ben görüyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş'a katılıyorum. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, artı 2 yabancıya peki dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? TFF Sicil Kurulu bu konuda hassas."



"AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİNDEN BİR KİŞİ BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

"TFF afedersin kimin ne yaptığını biliyor. Kaba konuşmak istemiyorum. Ben UEFA'dan istirham ediyorum, incelesin. Beni TFF, UEFA, Ernst Young inceliyor. UEFA'da Aziz Yıldırım yönetiminden yöneticisi bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Bizi de savundunuz dedim"



"BEN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yüzde 50'a yakın kaybımız var. 1 milyar TL geliri aşan ilk kulübüz Türkiye'de. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kapıları açıp tribün geliri yaratamayız. Dünyada bütün kulüpler zarar etti. Barcelona zarar etti. Bir tek İngiliz kulüpleri biraz dayanabildi çünkü onlarda sahiplik var. Büyük liglerde yaprak kımıldamıyor. Oyuncularından indirim istediler. Bizim de kadromuzdaki herkes indirim yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. İndirmeyen bir iki isim oldu onlarla da görüşüyoruz. Alternatif gelirlerle ilgili yapılandırma için devlete teşekkür etmemiz lazım. Devlete teşekkür edince yandaş oluyoruz. Yandaşlıkla ilgisi yok. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, eski maliye bakanımıza ve şimdiki maliye bakanımıza teşekkür ediyorum. Ben geldiğimden beri iki kez yapılandırma yaptık. İlkinde döviz borçlarının yarısını TL'ye çevirdik. Onu da ödemekte zorlandık. Sağ olsun devletimiz 5 yıla uzattı ve 10 yıl ve 4 yıl ödemesiz çevrildi.