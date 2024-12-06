Mourinho'dan 'Göz Oyarım' diyen Dursun Özbek'e: Ben utandım!

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 12:12

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son açıklamaları sorulan Portekizli teknik adam, şoke eden bir yanıt verdi. İşte Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"BU DURUMDAN UTANDIM"

"Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm."