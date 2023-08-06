Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu!

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yenerek şampiyon oldu.

24 yaşındaki milli okçu, yarı finalde dünya 1 numarası Marcus D'Almeida'yı 6-3 yenmişti. Mete Gazoz finalde de Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yendi ve kariyerinde ilk kez dünya şampionyluğu yaşadı.

Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. En iyi okçu bendim, şimdi daha da iyi oldum." dedi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK!



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."