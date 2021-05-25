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Milli futbolcu Merih Demiral'dan İtalya yorumu: Bizden çekiniyor

Milli futbolcu Merih Demiral'dan İtalya yorumu: Bizden çekiniyor
25.05.2021 01:02
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Merih Demiral, Antalya'da açıklamalarda bulundu.


Merih Demiral, "Hepimiz bu anı bekliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva geçiririz" dedi.

"Ronaldo ve Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Chiellini ve Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor" diyen Demiral, "Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz" diye konuştu.

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