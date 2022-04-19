MHK Başkanı kim oldu? Sabri Çelik kimdir? Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler kimler?

Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu'dan boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik'in oturduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, MHK'nın yeni üyelerinin Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar ve Dursun Cumali Sucu olduğu da duyuruldu.







21 YILDA 15. KEZ!

Daha önce 2004-2005 ve 2019'da iki kez MHK başkanlığı yapan Sabri Çelik böylece bu göreve 3. kez getirildi. Öte yandan 21 yılda 15. kez MHK yönetimi değişmiş oldu.







11 FARKLI BAŞKAN

Bu dönemde 11 farklı isim başkanlık koltuğuna otururken, Bülent Yavuz, Sabri Çelik (3), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı ve Ferhat Gündoğdu, Türk hakemlerini yönetti. 5.5 ay MHK'da başkanlık koltuğunda oturan Ferhat Gündoğdu, Sabri Çelik'in (5 ay) en az süre koltukta oturan MHK başkanı unvanını da aldı.