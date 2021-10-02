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Merve Boluğur müzisyen görünce dayanamadı seksi göbek dansıyla kurtlarını döktü! Merve Boluğur yine paylaşım yine olay

Merve Boluğur müzisyen görünce dayanamadı seksi göbek dansıyla kurtlarını döktü! Merve Boluğur yine paylaşım yine olay
02.10.2021 11:25
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Son yıllarda ekranlarda görünmeyen ancak sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Merve Boluğur yine yaptı yapacağını... Her paylaşımıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı başaran Merve Boluğur önceki akşam yaptığı seksi göbek dansı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur, dün akşam gittiği mekanda müzisyenleri görünce dans etmeye başladı. Göbek dansı yapan Boluğur, o anları da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.


Son yıllarda ekranlarda görünmeyen ancak sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Merve Boluğur yine yaptı yapacağını... Her paylaşımıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı başaran Merve Boluğur önceki akşam yaptığı seksi göbek dansı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur, dün akşam gittiği mekanda müzisyenleri görünce dans etmeye başladı. Göbek dansı yapan Boluğur, o anları da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

İşte Merve Boluğur'un olay yaratan o videosu...

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