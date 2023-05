Marmaris yağlı güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Marmaris Belediye Başkanlığı himayesinde Marmaris Belediyesi Gençlik Spor işbirliği ile düzenlenen Marmaris Yağlı Güreşleri dün saat 12.00 de İçmeler Gölenye stadında, miniklerin güreşi ile başladı. Saat 15.00 'de baş pehlivanlar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı, Milletvekili Mürsel Alban ile dev Türk Bayrağını taşıyarak davul ve zurna eşliğinde seyircileri selamladı.

Marmaris Yağlı Güreşlerinde er meydanının ünlü isimleri Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı başta olmak üzere 30 başpehlivan ve 300 güreşçi katılarak önce rakiplerinin belirlendiği kuraların çekimlerinin ardından yaş grupları ve kategorilerde güreş tuttu.

''Ata sporumuz tarihimiz güreş sporunu Marmaris'e getirmekten onurluyuz'

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay düzenledikleri yağlı güreşler ile ilgili ''Malum Ata sporumuz ve bölgemizde de yani Marmaris ve civarında da oldukça ilgi gören bir spor. Uzun yıllardır Marmaris'te bu etkinlik düzenlenmiyordu, bildiğiniz üzere özellikle son 3 yıl Marmaris çok olumsuzluklara maruz kaldı. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmayı hedeflediğimiz organizasyonlardan bir tanesiydi ancak malum yaşadıklarımız pandemi başta yangınlar seller doğal afetler derken ancak bu bahar olabildi. Bugün de çok güzel bir şekilde güreşlerimiz devam etti. Burada hedefimiz Ata sporumuzu tarihimizi geçmişimizi unutmadan ve ülkemizin dünyaya açılan pencerelerden biri olan Marmaris'ten dünyaya da daha iyi duyurabilmek. Fatih Atlı, Mehmet Yeşilyeşil, Orhan Okulu, Ali Gürbüz gibi Kırkpınar'da altın kemer almış 30'dan fazla başpehlivanımız bugün burada güreşi gerçekleştiriyorlar '' şeklinde konuştu.



'Marmaris'te gerçekleşecek tüm pozitif etkinliklerin içindeyiz ve destekçisiyiz''

Başkan Oktay Marmaris'te bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek '' Muhakkak yani güreşle birlikte farklı branşlarda da bununla beraber sanat yönünde de bilim yönünde de yani bizim gücümüzün imkanımızın yettiği her alanda Marmaris Belediyesi olarak pozitif yaklaşıyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde çocuklarımıza bir bilim şenliği düzenledik. 11 binden fazla çocuğumuz kayıt yaptırıp çok güzel bir zaman geçirdi. Yine önümüzdeki ay geçen sene gerçekleştirdiğimiz kültür sanat festivali de Haziran ayı itibarıyla yapılacak . Yani spor, Sanat ,bilimin olduğu her yer de Marmaris Belediyesi de yer alıyor '' dedi.



Güreşlere Fethiye'den katılan 12 yaşındaki güreşçi Şerif Ali Efe Yörük '' 2 yıldır güreşiyorum, hedefim Kırkpınar'a çıkıp altın kemeri alarak başpehlivan olmak '' dedi.



'Ata sporumuzun geleceği emin ellerde''

Kırkpınar güreşlerinde altın kemer sahibi olan Başpehlivanlardan Fatih Atlı ''Ata sporumuzun ana merkezlerinden olan Marmaris'te güreşmek oldukça onur verici. Yağlı güreş bizim ata sporumuz. Bizim her gencimiz güreşçi, her gencimiz pehlivan. Bizler bu sporun şimdiki temsilcileriyiz fakat bizden sonra gelecek nesil inşallah bayrağı en iyi şekilde taşıyacaktır. Onlara azimli ve çalışkan olmalarını ve bu spora sımsıkı sarılmalarını rica ediyorum. Ata sporu emin ellerde yeni gençlerimizi de görüyoruz İnşallah 660 yıllık gelenek ebediyen devam eder '' diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



Saat 12.002de de başlayan yağlı güreş müsabakaları, saat 21.00' e kadar devam etti. En son Ali Gürbüz'ün rakibi Ali Yanatma'yı yenmesi ile müsabakanın kazananı belli oldu.



Marmaris 1. Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Ali Gürbüz '' Her zaman söylediğimiz gibi çok aziz bir seyircimiz var, dünyanın hiç spor organizasyonunda 12 saat 13 saat oturup bir yere ayrılmadan izlenen bir spor dalı yoktur. Destekleyen izleyen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum '' dedi.



Marmaris güreşi Başpehlivanı Ali Gürbüz'e altın madalya ile altın kemerini Belediye Başkanı Mehmet Oktay takdim etti. Marmaris güreşlerinde Ali Yanatma ikinci, İsmail Arkal ve Furkan Durmuş Altın üçüncü oldu.