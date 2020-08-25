Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı. TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından kritik bir karar açıkladı. Riva'da yapılan toplantının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılırken, bu açıklamada ekim ayı itibarıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı belirtildi.
Maçlar seyircili oynanacak mı? TFF kararını verdi
25.08.2020 17:52
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