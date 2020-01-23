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MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor 2 - 1 Sivasspor ÖZET İZLE

MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor 2 - 1 Sivasspor ÖZET İZLE

23.01.2020 16:23

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ancak ilk maçı 4-0 kazanan kırmızı-beyazlı takım tur atlayan taraf oldu.


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