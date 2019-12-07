Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 1-3 Demir Grup Sivasspor 07.12.2019 17:06

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle beraber Yiğidolar 14. haftayı da lider kapatmayı garantilerken, 5 maçlık galibiyet serisini de 6 maça çıkardı. Yeni Malatyaspor'un ise 7 maçlık yenilmezlik serisi bu mücadeleyle son buldu.

Konuk ekibin gollerini 26. dakikada Hakan Arslan, 30'da Mert Hakan Yandaş ve 54'üncü dakikada Emre Kılınç atarken; ev sahibinin tek golü ise 37. dakikada Guilherme'den geldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 30'a çıkartırken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

HAKAN ARSLAN FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Hakan Arslan, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 7. basamakta kaldı.