Maç sonucu: Fenerbahçe 2-1 Antalyaspor | Erol Bulut maç sonu basın toplantısı düzenledi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 2-1 kazandıkları Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi. Çok net pozisyonlar bulduklarını ancak konsantrasyon eksikliğinden ötürü son vuruşlarda yetersiz kaldıklarını belirten Bulut, " Yeterince gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum ama değerlendiremedik. Son vuruşlarda ve son paslarda konsantrasyon eksikliği vardı. Bunların üzerine gideceğiz. " dedi.