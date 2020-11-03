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Maç sonucu: Fenerbahçe 2-1 Antalyaspor | Erol Bulut maç sonu basın toplantısı düzenledi

Maç sonucu: Fenerbahçe 2-1 Antalyaspor | Erol Bulut maç sonu basın toplantısı düzenledi
03.11.2020 09:55

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 2-1 kazandıkları Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi. Çok net pozisyonlar bulduklarını ancak konsantrasyon eksikliğinden ötürü son vuruşlarda yetersiz kaldıklarını belirten Bulut, " Yeterince gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum ama değerlendiremedik. Son vuruşlarda ve son paslarda konsantrasyon eksikliği vardı. Bunların üzerine gideceğiz. " dedi.


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