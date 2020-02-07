Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor ve Sivasspor arasında oynanan maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da yarı final umutlarını Sivas'ta oynanacak rövanş maçına bıraktı.
MAÇ SONUCU: Antalyaspor 0-0 Sivasspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı07.02.2020 00:10
- MAÇ SONUCU: Antalyaspor 0-0 Sivasspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı
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