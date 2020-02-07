Haberler Video MAÇ SONUCU: Antalyaspor 0-0 Sivasspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı
MAÇ SONUCU: Antalyaspor 0-0 Sivasspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı

MAÇ SONUCU: Antalyaspor 0-0 Sivasspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı

07.02.2020 00:10

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor ve Sivasspor arasında oynanan maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da yarı final umutlarını Sivas'ta oynanacak rövanş maçına bıraktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları