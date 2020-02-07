MAÇ SONUCU: Antalyaspor 0-0 Sivasspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 07.02.2020 00:10

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor ve Sivasspor arasında oynanan maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da yarı final umutlarını Sivas'ta oynanacak rövanş maçına bıraktı.