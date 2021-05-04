Maç sonrası Yılmaz Vural’dan önemli açıklama! ’’ Soyunma odasında arkamızdan küfür etmiş’’

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maç esnasında oyuna girmeyi reddeden Ricardo Gomes ile ilgili çok sert ifadeler kullanan Vural, "Gomes oyuna girmek istemedi. Ayağım iyi değil dedi. Hiçbir şeyi yok. Oynamak istemedi. Rica ettim, sana ihtiyacımız var dedim. Bir tanesini çıkardık. Soyunma odasında arkamızdan küfür etmiş çıkardık diye. Burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa döversin içerde" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada oyuna girmeyi reddeden Ricardo Gomes hakkında konuşan Vural sert ifadeler kullandı.

İşte o sözler;

Maç 3-3 bitebilirdi. Bu VAR'ın ne olduğunu maalesef hala anlayamadık. İkinci yarı oyuna karakter koyduk. İkinci yarıda 5 pozisyonumuz var. Çok net 2 pozisyon yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe son 10-15 dakika oyunda değildi. Kalan 2 maçtan 6 puan çıkarmak zorundayız. Artık rahat takım yok.

"HEMEN UEFA'YA GİDİYORLAR"

Yabancı kuralını serbest bırakmak isteyen zihniyete söylüyorum. 2 ay paralarını alamasalar takımın içinde olduklarını unutup hemen UEFA'ya gidiyorlar.

"BİRKAÇ SENE ÖNCE OLSA DÖVERSİN İÇERDE"

Gomes oyuna girmek istemedi. Ayağım iyi değil dedi. Hiçbir şeyi yok. Oynamak istemedi. Rica ettim, sana ihtiyacımız var dedim. Bir tanesini çıkardık. Soyunma odasında arkamızdan küfür etmiş çıkardık diye. Burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa döversin içerde.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMDAN RİCA EDİYORUM"

Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz.

Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün.