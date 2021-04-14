Liverpool taraftarları Real Madrid takım otobüsüne saldırdı! İşte o anlar

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, deplasmanda Liverpool'la karşılaşacak. Maç öncesinde kaldıkları otelden statta doğru harekete geçen Real Madrid otobüsü yolda korku dolu anlar yaşadı. Bir grup Liverpool taraftarı, eflatun-beyazlıların otobüsüne taşlı saldırıda bulundu.

Liverpol'la deplasmanda karşılaşacak Real Madrid maç öncesinde büyük bir tehlike atlattı. İspanyol devinin takım otobüsü, Liverpool taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı.

YARALANAN OLMADI

Otobüsün dış camını kıran taş iç cama zarar vermezken, Real Madrid kafilesinden herhangi bir kişi yaralanmadı. Oyuncularda sadece, otobüse isabet eden taşların çıkardığı sesin tedirginliğinin oluştuğu kaydedildi. Otobüsü taşlayan taraftarların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal ettiği belirtildi.