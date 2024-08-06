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Lionel Messi'nin İbiza Malikanesine İklim Aktivistlerinden Boyalı Saldırı!
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 18:48 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 18:48

Lionel Messi'nin İbiza Malikanesine İklim Aktivistlerinden Boyalı Saldırı!

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 18:48   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 18:48

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin İbiza'daki malikanesi, Futuro Vegetal adlı iklim aktivistleri tarafından kırmızı ve siyah boyayla hedef alındı. Aktivistler, "Gezegene yardım et, zenginleri ye, polisi ortadan kaldır" yazılı pankartla poz vererek mesajlarını duyurdu. İşte o görüntüler...

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin İbiza'daki malikanesine iklim aktivistleri tarafından boyalı saldırı düzenlendi.

Aktivistler, bu kez dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'yi hedef aldı. Futuro Vegetal adlı grubun üyeleri, Messi'nin İspanya'ya bağlı İbiza Adası'nda bulunan malikanesine izinsiz şekilde girerek, malikanenin duvarlarını kırmızı ve siyah boya püskürttü. Aktivistler, ayrıca malikanenin bahçesinde üzerinde "Gezegene yardım et, zenginleri ye, polisi ortadan kaldır" yazılı pankart açarak poz verdi.

Futuro Vegetal tarafından yapılan açıklamada, "Messi'nin İbiza'daki yasa dışı malikanesini renklendirdik. Malikane, futbolcunun 11 milyon euro gibi fahiş bir meblağ karşılığında satın aldığı yasa dışı bir yapı. Bunlar olurken, sadece Balear Adaları'nda 2 ila 4 kişi sıcak hava dalgasının doğrudan bir sonucu olarak hayatını kaybetti. Nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesimi, en yoksul üçte ikilik kesimle aynı miktarda karbon emisyonundan sorumludur. Bu ancak kamu yetkililerinin yaşamı tehdit eden bir ekonomik-sosyal sistemi desteklemesi sayesinde mümkün olmaktadır. Aşırı sağ krizden göçmenleri sorumlu tutarken ve onlara karşı aşırı şiddet sergilerken, daha iyi bir dünya için mücadele eden bizler sorunun sosyal eşitsizlik olduğu konusunda netiz. Sorunları kökünden ele alalım. İklim kriziyle yüzleşmek için radikal bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.

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