Kylian Mbappe: ''NO TO RACISM, Webo'nun yanındayız''

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Medipol Başakşehir sahadan çekildi. Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe saha içinde ve saha dışında ırkçılığa karşı ses getiren davranış ve sözleriyle büyük ses getirdi. Mbappe önce saha içinde 4. hakeminde saha dışına çıkartılmasını istedi sonrada sosyal medya hesabı twitter üzerinden, ''SAY NO TO RACISM. M.WEBO WE ARE WITH YOU.'' "Irkçılığa hayır de! Webo'nun yanındayız." açıklamasında bulundu.

