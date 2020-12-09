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Kylian Mbappe: ''NO TO RACISM, Webo'nun yanındayız''

Kylian Mbappe: ''NO TO RACISM, Webo'nun yanındayız''
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Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Medipol Başakşehir sahadan çekildi. Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe saha içinde ve saha dışında ırkçılığa karşı ses getiren davranış ve sözleriyle büyük ses getirdi. Mbappe önce saha içinde 4. hakeminde saha dışına çıkartılmasını istedi sonrada sosyal medya hesabı twitter üzerinden, ''SAY NO TO RACISM. M.WEBO WE ARE WITH YOU.'' "Irkçılığa hayır de! Webo'nun yanındayız." açıklamasında bulundu.


Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 4. hakem tarafından ırkçılığa maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun yanında olduğunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. O esnada sahada yer alan PSG'nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Webo'nun yanında olduğunu belirtti.

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