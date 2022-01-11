Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi! Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Genç futbolcunun ölümü sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ve 4 büyükler peş peşe taziye mesajları yayınladı. Cenaze programı belli olurken Çalık'ın kulübü İttifak Holding Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) flaş bir başvuruda bulundu. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.