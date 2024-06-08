Kongreyi terk eden Aziz Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu başladı. Kongrede divan başkanlığı oylamasının usulen yanlış yapıldığını belirten Aziz Yıldırım, seçimin demokratik olmadığını vurgulayarak salondan ayrıldı ve sonrasında ise basın toplantısı yaparak olup biteni spor kamuoyuna aktardı. Yıldırım basın açıklamasına Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu da dahil etti. Yıldırım; "Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor." dedi.