Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 18:25

Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI | KYS FB maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Puan kayıplarının ardından toparlanmak isteyen Fenerbahçe’de gözler Kayserispor mücadelesine çevrildi. Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor’u ağırlıyor. Puan kaybetmesi durumunda Galatasaray’a şampiyonluk fırsatı verecek sarı-lacivertliler, karşılaşmadan mutlak üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel sakatlıkları sebebiyle sahada olamayacak. Önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe, Kayserispor karşısında kazanarak moral yakalamak istiyor. Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesini Direnç Tonusluoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil üstlenecek. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleyle ilişkin bilgiler…

Sarı-lacivertliler son haftalarda yaptığı puan kaybıyla şampiyonluk şansını zora soktu. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarının önünde Kayserispor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Derbi öncesinde kazanarak rakibinin puan kaybı yapmasını bekleyecek Fenerbahçe'de gözler Dzeko, Szymanski, Tadic gibi yıldızlarda olacak. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Kayserispor ise sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala 41 puanla 13. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-sarılılar, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Şampiyonluk ihtimalini son haftalara taşımak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri, Kayserispor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Djiku, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Batshuayi

Kayserispor: Bilal, Carole, Aif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal Kayra, Shukurov, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso

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