Kalp krizi geçiren şampiyon hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Vücut Geliştirme Şampiyonu ve Eğitmeni Mehmet Mete Yıldız kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Türkiye şampiyonu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi geçiren şampiyon hayatını kaybetti20.12.2019 20:06
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