Kalp krizi geçiren şampiyon hayatını kaybetti 20.12.2019 20:06

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Vücut Geliştirme Şampiyonu ve Eğitmeni Mehmet Mete Yıldız kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Türkiye şampiyonu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.