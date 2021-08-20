Jose Mourinho'dan Trabzonspor yorumu: Kaliteli bir takım

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacaklarını söyledi. Morinho, "Öncelikle tarih görüyorum. Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyon bir takım görüyorum. Organize bir takım görüyorum. Organize takımda kaliteli bir hoca ile oluyor. Büyük camia olduklarını hissediyoruz. Ne yapacaklarını iyi bilen bir oyuncu grubu var." ifadelerini kullandı.