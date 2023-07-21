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Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'da!

Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'da!
21.07.2023 09:30

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Beşiktaş, Lyanco’dan sonra Jean Onana’yı da İstanbul’a getirdi. İmzalar bugün atılıyor.

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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerine başladığı 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, İstanbul'a geldi. Onana'yı taşıyan özel uçak akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından havaalanı kapısından çıkış yapan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Onana'nın, yarın sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Geçen sezon Fransa ekibi Lens'te 26 resmi maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı üretemedi.

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