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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 21:12 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 21:12

İZLE I Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu!

Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Esra Bayrak, 100 metrede Avrupa Şampiyonu oldu ve ülkemize 100 metrede ilk altın madalyayı kazandırdı.

Esra Bayrak, İsveç Uppsala'da bugün başlayan Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 100 metre yarışında piste çıktı. Esra Bayrak, 100 metrede Avrupa Şampiyonu oldu ve ülkemize 100 metrede ilk altın madalyayı getirdi.

BİROL AYDIN: SPORA KAZANDIRDIĞIMIZ ÖZEL SPORCULARIMIZ AVRUPA'NIN ZİRVESİNDELER

Avrupa şampiyonasını yerinde takip eden Tössfed Başkanı, Virtüs Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve şampiyona direktörü Birol Aydın, "100 metrede Avrupa şampiyonu olan özel sporcumuz Esra Bayrak'ı tebrik ediyorum. Antenörü Aytunç Göz'ü tebrik ediyorum. Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor. Özel sporcularımız tarih yazıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve destekleri ile spora kazandırdığımız özel sporcularımız Avrupa'nın zirvesindeler. Bize her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr.Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz ve inancımız tam. İnşallah bu Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız" dedi.

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