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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 18:28 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 18:28

İZLE I Milli Takım'ın EURO 2024 özel şarkısı "Türkiye'm"in klibi yayınlandı!

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılacak A Milli Futbol Takımı için yazılan şarkıcı Sefo’nun seslendirdiği "Türkiye'm" isimli şarkının klibi yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takım oyuncularımız ve teknik heyetimizin de beğenisini alan "Türkiye'm" isimli şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Milli Takımımız adına tescil ettirerek A Milli Takımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etmişti.

"Türkiye'm" şarkısı için hazırlanan klibin çekimleri Beykoz Kundura'da ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Kamera önünde 400, kamera arkasında 150 kişinin görev aldığı klip toplam 50 saate yakın süren titiz bir çalışmanın ürünü oldu" ifadelerine yer verildi.

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