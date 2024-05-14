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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 19:47 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 19:47

İZLE I Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıktı!

Malatya'da kırsal bir mahallede antrenman yaparken yılan tarafından ısırılan 24 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıktı.

Malatya'da kırsal bir mahallede antrenman yaparken yılan tarafından ısırılan 24 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıktı.

Milli sporcu, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından dahiliye servisine alındı.

Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıktığını belirterek, "Şu an servisteyim. Bir şey olmazsa yarın Allah'ın izniyle taburcu olma durumum var. Maalesef antrenman sırasında bir talihsizlik yaşadım. Çok şükür o tehlikeyi atlattım. Yoğun bakımda yılanın zehrine karşı panzehir verildi. O panzehirle çok şükür daha iyi durumdayım." diye konuştu.

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