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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 21:42 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 21:42

İZLE I A Milli Futbol Takımı EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı. Ardından yarı sahada çift kale yapılan maçla devam eden antrenman, taktik çalışmalar ile sonlandı. Antrenmana evlilik izni olan Çağlar Söyüncü ile eşi doğum yapan Merih Demiral katılmazken, İsmail Yüksek ise antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da izledi.

LÖSEV VE AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NDAN ZİYARET

Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar ile Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nın 23'üncü yılı sebebiyle Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan (LÖSEV) gelen çocuklar A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti ve antrenman öncesi milli oyuncularla beraber hatıra fotoğrafı çekildi.

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