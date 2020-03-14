İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle 14.03.2020 17:57

Süper Lig’in 26. Haftasında karşı karşıya gelecek olan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı özellikle Avrupa kupaları ve düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı 14 Mart'ta 20:00'da oynanacak. İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçını Beinsports şifresiz mi yayınlanacak? Maça dair detaylar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

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Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Konyaspor Fenerbahçe maçı bugün saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

Muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Fenerbahçe: Harun, Isla, Falette, Luiz Gustavo, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Miha Zajc, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi.