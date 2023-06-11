İstanbul'da oynanan dev finali Manchester City kazandı! İşte bitiş düdüğünün ardından yaşanan o sevinç...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, rakibi Inter Milan'ı 1-0 mağlup eden Manchester City oldu.

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ekibi, böylece ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış oldu.

İngiliz ekip Manchester City ile İtalyan Inter, final için İstanbul'da buluştu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakayı UEFA'ya göre yaklaşık 72 bin taraftar takip etti.

Tomasz Kwiatowski ise video yardımcı hakem olarak görev yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs'tı.

Manchester City, 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıktığı ilk final maçında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı, 2009-2010 sezonunda da Bayern Münih'i yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını üç kez müzesine götürmüştü.