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İstanbul'da Devler Ligi heyecanı! Dünyanın gözü burada

İstanbul'da Devler Ligi heyecanı! Dünyanın gözü burada
09.06.2023 17:39

OTOMATİK OYNAT

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GOL | Fenerbahçe 2-0 Sivasspor
Spor 02:03
GOL | Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

2005'in ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklar sürüyor.

Spor Videoları

2005'in ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklar sürüyor. Doğu Tribünü arkasına sponsorlar ve VİP bileti olanlar için ağırlama bölümleri kurulurken taraftarlar da final için inşa edilen köprüyü geçerek tribünlere giriş yapacak. İnter seyircisi kuzey, Manchester City taraftarı ise Güney tribününde yer alacak. Toplam 72 bin kişiyi ağırlayacak statta 447 gönüllü de futbolseverlere yardımcı olacak.

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