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İstanbul Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı! Şüpheli vurularak yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı! Şüpheli vurularak yakalandı

16.02.2020 00:05

Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yapılan soruşturmada, şüphelinin tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından poliste suç kaydının olduğu tespit edildi.


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